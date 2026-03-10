Sampdoria, D'Angelo reddetti, Pagliuca için anket, Iachini hazır. Teknik direktör meselesinin arka planı

Gregucci ve Foti'nin görevden alınmasının ardından geçen saatler, Sampdoria'nın teknik direktörlüğü için yapılan görüşmelerle ilgili durumun net olmadığını da ortaya koydu. Takımı geçici olarak Attilio Lombardo'ya emanet etme kararı, küme düşme riski ve sezon sonuna kadar zorlu bir fikstürün olduğu bu hassas dönemde, teknik direktör değişikliği durumunda gerçek bir B planı hazırlanmadığını gösteriyor. Frosinone'de bir yenilgi ihtimali olası görülmüyordu ve bu nedenle, çoğu kişiye göre, kulüp yeni bir teknik direktör belirlemiş olabilirdi.

Son saatlerde dolaşan isimler arasında Luca D'Angelo da vardı. Sampdoria, sezon sonuna kadar bir sözleşme ve bir sonraki sezon için opsiyon önermiş, ancak teknik direktör şu anda Spezia ile 2027 yılına kadar yıllık net 700 bin avroya yakın bir ücretle bağlı. Teklif cazip bulunmadı ve reddedildi. Guido Pagliuca için de bir ön araştırma yapıldı, ancak teknik direktör Haziran 2027'ye kadar Empoli ile sözleşmesi var ve önemli bir maaş alıyor. Fabio Pecchia ise sadece bir düşünceydi, ancak teknik direktör, projenin ve kulübün durumunun ikna edici olmadığını düşünerek aylar önce reddetmişti.

Tamamen hazır olduğunu belirten tek teknik direktör Beppe Iachini oldu. Dün, teknik ekibiyle yeni bir görüşme yapıldı ve geçmişte olduğu gibi, teknik direktör tamamen açık olduğunu teyit etti. Iachini tekrar antrenörlük yapmak istiyor ve Sampdoria'da kariyerini tamamlamak istiyor. Onun için ne ekonomik koşullar ne de sözleşme süresi sorun teşkil etmiyor, ancak şu anda herhangi bir anlaşma sağlanamadı ve görüşmelerde somut bir gelişme olmadı.Calciomercato.com'un edindiği bilgilere göre, tarafların fikri birkaç gün sonra tekrar görüşmek yönünde olsa da, Lombardo'yu üç maç için tercih etme kararı nihayetinde kesin bir karar haline gelebilir ve Iachini'nin Bogliasco'ya dönüşü ihtimalini ortadan kaldırabilir. Son saatlerde Gabriele Cioffi ve Rolando Maran'ın isimleri de Sampdoria'nın teknik direktörlüğü ile anıldı, ancak kulüp ile gerçek bir temas kurulmuş değil.