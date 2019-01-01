Sami Hyypia: Virgil van Dijk, en üst düzey stoperlerden

Liverpool'un Hollandalı savunmacısına bir övgü de Sami Hyypia'dan geldi.

Liverpool'un efsane savunmacılarından Sami Hyypia, eski takımının şu anki en iyi stoperi olarak görünen Virgil van Dijk için övgü dolu ifadeler kullandı.

Kırmızılar'ın eski yıldızı, PA Sport' a yaptığı açıklamada, "Geldiğinde hemen takımın çok önemli bir parçası olacağını gördüm," şeklinde konuştu ve devam etti:

"Hemen savunmayı organize ediyordu, arkada liderdi ve zaman geçtikçe daha da önemli hâle geldi.

"Oyunculara güven veriyor ve diğer birçok oyuncunun daha iyi oynamasını sağlıyor.

"Bir zayıf yanını bulmak çok zor. Van Dijk, en üst düzey stoperlerden biri, eminim onunla oynamak çok zevklidir.

"Topla çok sakin, asla aceleci görünmüyor ve yeteneklerine güveniyor. Onu transfer etmek çok doğru bir karardı. Takım için çok önemli bir oyuncu, bu yüzden ne kadara mâl olduğu hiç önemli değil."