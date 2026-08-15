Hilal efsanesi Sami el-Cabir, "Alemi" lakaplı Nassr'ın cumartesi akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk haftasında Feth'i karşılıksız üç golle mağlup etmesinin ardından sürpriz açıklamalar yaparak Nassr taraftarları arasında tartışma başlattı.

Nassr, Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou yönetiminde şampiyonluğunu savunma yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı. Takım, özellikle João Félix, Angelo Gabriel ve Samu Costa başta olmak üzere yeni transferlerinden bazılarının parlamasıyla taraftarlarını mutlu eden dikkat çekici bir hücum performansı ortaya koydu.

Ancak güçlü başlangıca rağmen Nassr taraftarları, kulüp yönetiminden transfer piyasasında ek hamleler bekliyor. Özellikle takımın şimdiye kadar yalnızca bir yabancı transfer gerçekleştirerek Real Mallorca'dan Portekizli Samu Costa'yı kadrosuna kattığı ve takımın bazı ihtiyaçlarının hâlâ giderilmediği bir dönemde bu beklenti sürüyor.

Taraftarların taleplerinin aksine Sami el-Cabir, Feth karşılaşmasında takımın sergilediği düzeye dayanarak Nassr'ın şu an oyuncu takviyesine ihtiyaç duymadığını belirtince takipçilerini tamamen farklı bir görüşle şaşırttı.

El-Cabir, "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Hiçbir takımı ilk haftalardan yola çıkarak değerlendiremezsiniz. Nassr iyi bir performans sundu ve oyuncu takviyesine ihtiyacı yok." Bu açıklamalar, özellikle taraftarların bir kesimi transfer piyasasının kapanmasından önce takımın yeni transferlerle desteklenmesini gerekli gördüğü için "Alemi" taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı.

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Hilal efsanesi, Nassr'ın transfere ihtiyaç duymadığından bahsetmekle yetinmedi; takımın Postecoglou yönetimindeki yeni görüntüsünü de överek şunları ekledi: "Nassr bugün geçen sezonun tarzından farklı bir oyun oynadı ve Nassr güçlü bir kulüp." Bu sözlerle takımın geçen sezon sergilediğine kıyasla gösterdiği gelişime dikkat çekti.

El-Cabir sözlerine şöyle devam etti: "Nassr'ın seviyesi farklı, daha güçlü hücum ediyor ve top daha hızlı akıyor." Böylece takıma ilk maçının ardından net bir övgüde bulundu. Ancak takviyeye ihtiyaç olmadığına dair sözleri, özellikle sezonun hâlâ uzun olması ve maçların ve müsabakaların art arda gelmesiyle Nassr'ı bekleyen gerçek sınavların daha zorlu olacağı düşünüldüğünde, yeni bir tartışma kapısı aralayabilir.

Sami el-Cabir'in açıklamaları, Nassr yönetiminin tüm kupalarda mücadele edebilecek bir kadro kurmayı tamamlamaya çalıştığı bir döneme denk geliyor. "Alemi"nin şu an sahip olduklarıyla yetinip yetinmeyeceği, yoksa Feth karşısındaki güçlü başlangıca rağmen yeni transferler arayışıyla piyasada hareketlerine devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.