Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Sami Al Jaber, Abdullah Al Hamdan'la ilgili ortaya çıkan tartışmalara dahil oldu ve hakarete ve karalamaya dönüşen eleştirileri reddederek Suudi Arabistan'ın hücumcusunu savundu; fırsatları kaçırmanın futbolun doğal bir parçası olduğunu ve oyunculara yönelik kişisel saldırıları haklı çıkarmadığını vurguladı.

Al Jaber, eleştirilerle ilgili geçmiş tecrübesinden bahsederek kendi kuşağının oyuncularının da bunlardan uzak olmadığını, hatta bunların sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla emeklilik sonrasına kadar uzandığını açıkladı; bazı kişilerin oyunculara seviyelerini değerlendirmek için değil, kişisel bir dürtüyle yaklaştığına dikkat çekti.

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Al Jaber, "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Biz oynarken bize eleştiriler ve hakaretler geliyordu, hatta emeklilikten sonra sosyal medyada da. Bazı kişilerin kalplerinde kin var."

Hilal'in ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı, Al Hamdan'ın iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve destek ile güveni hak ettiğini, özellikle şu dönemde Suudi Arabistan ile maruz kaldığı baskılar göz önüne alındığında bunun daha da önemli olduğunu vurguladı.

Şunları ekledi: "Abdullah Al Hamdan seçkin ve çalışkan bir oyuncu; kendisine ve yeteneklerine güvenmeli." Fırsat kaçırmanın herhangi bir hücumcu için olası bir durum olduğunu ve teknik eleştiriyi kişisel hakarete dönüştürmenin gerekçesi olamayacağını da vurguladı.

Al Jaber sözlerini şöyle sürdürdü: "Fırsat kaçırmak doğaldır, ancak hakaret ve karalama kabul edilemez." Bu, bir oyuncunun sahadaki performansını değerlendirmek ile ona yönelik incitici sözler sarf etmek arasında ayrım yapmanın gerekliliğine dair net bir mesajdı.

Al Jaber'in açıklamaları, Al Hamdan'ın hücum katkısı nedeniyle taraftarların eleştirileriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Suudi Arabistan Milli Takımı ise Arap Körfez Kupası "Körfez 27"deki yoluna devam ediyor; bu da hücumcu meselesini turnuva boyunca büyük ilgi gören konulardan biri haline getirdi.