Samet Aybaba: Hakemin kararları çok etkiledi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının Galatasaray'a 3-2 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, sahasında konuk ettiği karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, maçın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada takımının oyununu değerlendirdi ve maçın hakemine sitem etti.

İlk yarının son anlarına kadar her şeyin planlandığı gibi gittiğini belirten Aybaba, "Özellikle ilk yarı doğru şeyler yaptık. Artık 45+2'de topu rakibe vermememiz lazım. Gol pozisyonunda hakem arkadaşın verdiği karar da tartışılabilir." cümlelerini kullandı.

Oyunun devamında yaşananlara değinen tecrübeli teknik direktör, "İkinci yarıda da doğru oynadık. Hakemin kararları çok etkiledi diye düşünüyorum. Yine de 2-0 öne geçen bir takımın böyle bir geri dönüşe izin vermemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Takımının yedigi golden sonra neler yaşadığı sorusuna "Karşınızda Galatasaray gibi bir takım olunca motive olmak kolay değil. İlk yarı biterken yediğimiz gol oyuncuları kötü etkiledi. Elimizden geleni yaptık ama bu durumları idare etmek kolay değil." diyerek cevap veren Aybaba, röportajını noktaladı.

Bursaspor, bu mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı ve küme düşme hattındaki son takım olan 'nin 1 puan üzerinde 15. sırada yer aldı.