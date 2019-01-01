Samet Aybaba: Yabancı oyuncuya kriter gelmeli

Samet Aybaba yabancı oyuncu sayısının serbest olmasını ama kriter gelmesi gerektiğini belirtti.

Teknik Direktörü Samet Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki tartışılan yabancı kuralı ve ligdeki pozsiyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

Aybaba, "Yabancı kuralı Milli Takım'ı nasıl etkiliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"20 senedir söylüyorum, rakamlarla bu iş düzelmez. Futbolun bir sistemi olmalı. Yabancı oyuncu serbest kriterli, başka hiçbir sistemi yoktur bunun. Buna belki 10 yıl sonra geleceğiz. Kurtuluşumuz altyapı, doğru hocaları getirelim, ücretlerini doğru verelim, çocuklarımızı doğru eğitelim, şu futbolu böyle kurtarabiliriz ama yok. Ben diyorum ki yabancı oyuncu sayısı serbest ama kriterli olmalı. Bunun başarabilirsek bundan geri dönüş olmaz ama başka güçler 'Yabancı sayısı serbest olsun, kim olursa olsun getirelim' diye düşünüyorlar. Onların ne amaca hizmet ettiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Onların hizmetleri başka bir şey."

Hedef 14 puan

Süper Lig'de sezon sonuna kadar çıkacakları 8 maça ilişkin görüşlerini bildiren Aybaba, "Bizde eksik olan şey nelerdi? Birincisi şans faktörü hiç yanımızda olmadı. İkincisi hakem arkadaşlar ve özellikle VAR sistemi aleyhimize işledi gibi bir durum ortaya çıktı. Sakatlar geldiğinde tek tek maçlara bakacağız. 5 deplasmandan 2 galibiyet, diğer maçlarda da yenilmememiz gerekiyor. Bunların hesaplarını, planlarını yaptık. 14 puan hedefliyoruz. Aldığımızda kesinlikle bu bölgede olmayacağız. Herkesin maçlarına bakıyoruz. Ortaya sürpriz takım girebilir. Fikstürü zor takımlar var. Onlardan da belki aşağıya düşen takımlar olabilir." dedi. Aybaba, bundan sonraki süreçte deplasman maçlarını kazanabileceklerini dile getirdi.

"Biz bir yerde eksik kaldık, bunu başardı"

Genç oyuncuları çok sevdiğini ve onları futbolun içine katmanın en büyük istekleri olduğunu aktaran Aybaba, yeşil beyazlı takımda göreve gelince altyapıdan 14 oyuncu alıp birçoğuna şans verdiklerini, ilk 11'de başlattıklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın da genç oyunculara şans verdiğini hatırlatan Aybaba, şunları kaydetti:

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"Onlar bu konuda bir adım öne çıktı. Ünal hoca aynı bizim düşündüğümüz gibi genç oyunculara şans verdi. O oyuncular da şansı kullandı. Trabzonspor şu an bunun meyvelerini yiyor, uzun yıllar da yiyecek. Biz bir yerde eksik kaldık, Trabzonspor bunu başardı. Keşke sahada berabere kaldığımız iki maçı kazanabilseydik. Şu anda Bursaspor, bu imkanlar, kadro ve düşünce yapısıyla gündeminin birinci takımı olurdu. Bu kadar yerli oyuncu oynatarak, bu kadar düşük bütçeyle, bu kadar istekli ve coşkulu oynayarak Türkiye'nin en önemli markasıydı bence."

"VAR bize hiç adil ve adaletli olmadı"

Samet Aybaba, Video Yardımcı Hakem uygulamasından en fazla Bursaspor'un etkilendiğini savundu.

'VAR ile adalet gelecek.' denilerek işe başlandığını anımsatan Aybaba, "Biz de saygı duyduk, herkes de saygı duymak zorunda zaten ama baktık ki bu iş doğru işlemiyor. Bize hiç adil ve adaletli olmadı. Saha içinde bir şey yapıyorsunuz ediyorsunuz, sonra hakem bunu etkileyip, bir hatadan gol olunca otomatik olarak düşüş yaşıyorsunuz. Bu bizim düşüncemizi bozdu." diye konuştu.