Samet Aybaba'nın "Elimizde çürümüş bir takım var" sözlerine Rıza Çalımbay'dan tepki

Rıza Çalımbay, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın "İşimiz çok zor, elimizde çürümüş bir takım var" sözlerine yanıt verdi.

Rıza Çalımbay, Arakık ayında Beşiktaş'tan ayrıldı

Samet Aybaba, Çalımbay'ın ardından, "Çürümüş bir takım var" demişti

Çalımbay'dan yanıt geldi

NE OLDU? Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay geçtiğimiz Aralık ayında siyah-beyazlılardaki görevinden ayrılmıştı. Vedasının ardından Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın "İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var" demişti.

NE SÖYLENDİ? Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay şunları söyledi: "Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil. Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir"

DAHA FAZLASI: Beşiktaş'ın başındayken Semih Kılıçsoy'a şans verdiğini belirten Rıza Çalımbay şunları söyledi: "Her an oyunun kaderini değiştirebilecek bir futbolcu. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Şu anda milli takıma çok faydalı olabilir. 16 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu da şans bulmalı. Özellikli bir santrfor. Serdar Topraktepe onu çok iyi tanıyor. Şans bulursa çok iyi futbolcu olur"

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SIRADA NE VAR? Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Rıza Çalımbay şunları söyledi: "Şampiyonluk yarışı ortada gidiyor. Galatasaray takımı 2 sezondur çok istikrarlı gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa daha çok ihtiyacı olan taraf, çok hırslılar. Bence şampiyon son hafta belli olacak"