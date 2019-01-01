Samet Aybaba, Bursaspor'dan istifa etti!

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla düşme korkusu yaşamaya başlayan Bursaspor'da Samet Aybaba devri sona erdi.

Teknik Direktörü Samet Aybaba, görevinden istifa etti.

Yeşil beyazlı ekibin deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından Aybaba'nın görevinden ayrılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar resmiyete kavuştu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Aybaba'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği duyuruldu.

Metinde, "2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor’a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.