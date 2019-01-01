Samet Aybaba: Bu düşünceyle futbol daha da kötüye gidecek

Samet Aybaba, bazı yabancı oyuncuların Türkiye'de yüksek maaş aldığını ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya 'da teknik direktör Samet Aybaba, "Kulüpler bu düşünceyle devam ettiği sürece futbol daha da kötüye gidecek" dedi.

Bazı futbolcuların paralarını alamadığını ve antrenmana çıkmadığı haberleri için Samet Aybaba, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok. Sadece Djedje'nin böyle bir sorunu var. Antrenmana çıkmayla ilgili bir sorun yarattı biz de onu kadroya almadık."

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"Böyle şeyler olacak ama biz önce şunu konuşmalıyız, bu ülke futbolunu bu ekonomiyle nasıl yöneteceğiz. Bu Kayserispor'un sorunu değil ki bütün ülkenin problemi artık. Bu yabancı ve bu paralarla yürüyemeyeceğini anlayamıyor muyuz? Bunları 20 senedir söylüyoruz hala düzeltemiyoruz."

"Bazı yabancı oyuncular Avrupa'da çok düşük maaş alıyorlar. 'deki kulüplerin sorunlarını bildikleri halde bu ülkeye gelip yüksek maaş alıyorlar. Diyorlar ki 'Nasıl olsa UEFA'dan paramızı alırız.' Senaryo bu."

"Ülke futbolu buna izin verdiği sürece antrenmana çıkmayan, evinin önündeki bahçede çocuğunu gezdiren, Erciyes'e gidip kayak yapan futbolcu tiplerini çok göreceksiniz. Bu soruna çözüm bulmak lazım. Kulüpler bu düşünceyle devam ettiği sürece futbol daha da kötüye gidecek."