Samet Aybaba: "Aldığımız puan oyuncularımızı öne itecektir"

Samet Aybaba, 1-1'lik beraberlikle sona eren Galatasaray maçının ardından oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Hes Kablo Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'de ile 1-1 berabere kaldıkları maçta elde ettikleri puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aybaba, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Çok kötü bir ilk yarı. İlk yarıda rakibimize çok sayıda net gol pozisyonu verdik. Biz bir pozisyona girebildik. Penaltı golünden sonra savunma anlamında tamamen düşündüğümüz şeyler olmaya başladı. 10 kişiyle çok iyi savunma yaptık. Özellikle kaleci Lung ilk yarı çok iyi kurtarışlar yaptı. Burada aldığımız puan oyuncularımızı bir adım öne itecektir. Çok eksiğimiz var. Çok çalışmamız, bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Puan için oyuncularımı kutluyorum. Özellikle 10 kişi kaldıkları bölümdeki mücadelelerinden dolayı. Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz."

Samet Aybaba, maçta kırmızı kart gören futbolcuları Muğdat Çelik ile ilgili soru üzerine, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." ifadelerini kullandı.