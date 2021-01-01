1. Lig

Samet Akaydın Adana Demirspor'da

Goal Türkiye
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Adana Demirspor fans
Adana Demirspor fans
Adana Demirspor, Keçiörengücü'nün stoperi Samet Akaydın'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Keçiörengücü'nün 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Ankara ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Samet, Adana Demirspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı oyuncu 1.5 sezondur mücadele ettiği 1.Lig'de 49 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

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Bu sezon Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor, sezonun ilk yarısını 31 puanla beşinci sırada tamamladı.

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    Adana Demirspor, sezonun ikinci yarısına hafta sonunda oynayacağı Bursasor maçıyla başlayacak.

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