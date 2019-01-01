Samandıra'daki değişimin Fenerbahçe'ye etkileri

Geçtiğimiz sezonki buhranı üzerinden erken atan Fenerbahçe'de değişimin en büyük nedeni Samandıra'daki ortamın düzelmesi oldu.

Süper Lig'de zorlu ilk 6 haftayı İstanbul'daki rakiplerinin önünde bitiren 'nin başarısının sırlarından biri de Samandıra'daki değişim.

Fanatik Gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre, sarı lacivertlilerin adeta kabus yaşadığı geçtiğimiz sezon Samandıra’nın havası da çok kötüydü. Futbolcular tesislere antrenman için gelip, çalışma biter bitmez kaçar gibi uzaklaşıyordu. Ancak bu sene her şey değişti. En çok da Samandıra’daki ortam...

Bunda en büyük pay sahiplerinden biri, Emre Belözoğlu oldu. Tecrübeli oyuncu, sadece saha içinde değil saha dışında da etkisini gösterdi. Futbolcuların birlik olmasını ve Samandıra’da huzurlu bir ortam oluşmasını sağladı.

Oyuncular artık tesislere idmandan çok önce gelip, antrenman bittikten sonra bile ayrılmayıp birlikte vakit geçiriyor. Bu konuda, antrenör Volkan Demirel’in de ciddi bir katkısı var. Tesislerdeki huzurlu hava, kısa sürede sahaya ve sonuçlara da yansıdı. Fenerbahçe, ortaya koyduğu futbolla şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.