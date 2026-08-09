Sam Lammers, FC Twente’de yeni sezona son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Forvet oyuncusu, Wout Weghorst ve Lucas Vennegoor of Hesselink’in gerisine düştü; bu durum da Lammers’ın kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Teknik direktör John van den Brom, hafta başında ESPN’e yaptığı açıklamada, “Sam de bundan memnun değil” demişti. “Bu tamamen iletişim kurmakla ilgili; oturup konuşuyorsun ve oyuncuların bundan hoşlanmayacağını da anlıyorsun. Ben de yeterince oynadım ve sık sık o durumda bulundum, hoş bir şey olmadığını biliyorum.”

Twente’nin Heerenveen’e 1-0 kaybettiği maçın ardından Lammers da yaşadığı hayal kırıklığı yaratan durumla ilgili konuştu. “Sizin açınızdan o röportajdan sonra biraz gündeme geldi ama benim için bu süreç daha uzun süredir devam ediyordu. Bu sinir bozucu bir dönem, sanırım bu açık.”

“Benimle zaten daha az iletişim kuruluyordu. Ancak geçen hafta ilk kez gerçek bir görüşme yaptım. Bana sıralamanın ne olduğu net şekilde anlatıldı. Hoca bunu dışarıya açıkladığı için bu konu medyaya da yansıdı. Benim için sezonun başlangıcı tuhaftı. Berbat bir durum”, ifadelerini kullandı.

“Bunu anlamakta zorlandığımı söyledim ama aynı zamanda her gün, her maçta her şeyimi vermeye devam edeceğimi de hemen belirttim” diyen Lammers, zihnini hızla yeniden maça verdi. “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, kendime yönelik bir suçlama yapamam. Bu kulübün bir tercihi, ben de bununla başa çıkmak zorundayım. Ne olacak? Göreceğiz. Gerekirse hazır olurum.”

Van den Brom daha sonra konuyla ilgili biraz daha ayrıntı verdi. “Oyuncu grubu içinde netlik oluşturmaya, çocuklara bir perspektif sunmaya çalışıyoruz. Sam bizimle olduğu sürece onu kullanacağız. Sonuçta o iyi bir santrfor. Bizim üç iyi santrforumuz var ve kendi içimizde bir sıralama belirledik, bundan fazlası değil.”

Teknik direktör Erik ten Hag ise, “Hayır, ayrılmak istediğini söylemedi” dedi. “Konuştuğumuz oldu ve şu anda pozisyonunun ne olduğunu kendisine çok net anlattık. Bunu da John (van den Brom, editör notu) ona iletti. Ama bu durum bir anda değişebilir. Yani hayır, ayrılmak istediğini henüz bildirmedi.”