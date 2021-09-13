Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc; Bayern Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic'e sert sözlerle yüklendi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc Bayern Münihli mevkidaşı Hasan Salihamidzic'i hedef aldı. Salihamidzic'in Dortmund'un yıldızı Marco Reus'un Alman Milli Takımı'ndan sakatlığı nedeniyle çekilmesini sorgulayışı Zorc'u küplere bindirdi.

Salihamidzic'in Dortmund ile ilgili meseleler hakkında yorum yapmaması gerektiğini söyleyen Zorc "Salihamidzic çenesini kapalı tutmalı ve Bayern Münih'in sorunları hakkında yorum yapmalı. Kim olduğunu sanıyor?" şeklinde konuştu.

Salihamidzic ne söylemişti?

Salihamidzic, Bayern oyuncularının sakatlıklarına rağmen milli takımda oynamaya devam ettiğini iddia ederek, Reus'un Bayern Münih'te olduğu takdirde milli takım kadrosundan çekilmeyeceğini savunmuştu.

İzlanda maçında oynayan ve gol atan Serge Gnabry'yi örnek gösteren Salihamidzic; oyuncunun hafta sonu Bayern'in RB Leipzig ile oynadığı maçın devre arasında kas sakatlığı ile oyundan çıkmak zorunda kaldığını ve şimdi hafta ortasında Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kaçırabilme durumu olduğunu söyledi.

"Bu benim işim değil, ancak sakatlık nedeniyle milli takımdan ayrılıp birkaç gün sonra ligde oynamayı şaşırtıcı buluyorum. Bizim oyuncularımız milli takımda kalıyor ve ligde de oynuyorlar. Bu da ilk değil. Sakatsanız tamam, o zaman kadro dışı kalırsınız, ama değilseniz kalmalısınız. Serge Gnabry milli takımda kaldı ve muhtemelen şimdi Barcelona'ya karşı oynayamayacak."

Bununla birlikte, Thomas Müller sakatlığı nedeniyle Almanya'nın milli aradaki üç maçını da kaçırmış fakat Leipzig'e karşı 75 dakika oynayabilmişti.