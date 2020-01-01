Salih Uçan: Erol Bulut Avrupai bir teknik adam

Fenerbahçe ile adı anılan Erol Bulut'tan övgüyle bahseden Salih Uçan, hocasının büyük takımlarda çalışabileceğini söyledi.

Bu sezon 'da yaptığı çıkışla eski günlerine dönme sinyali veren Salih Uçan Erol Bulut'a da övgüler yağdırdı.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'a konuşan Salih'in açıklamalarından satır başları şöyle;

" ile adının anılması çok doğal"

"Erol Bulut çok enerjik bir hoca. İtalya’da ve İsviçre’de oynadım, ’de birlikte çalıştığım hocalarım oldu. Şu ana kadar ki tecrübelerim kadarıyla bir değerlendirme yapacak olursam; bence kesinlikle Avrupai bir teknik adam. ’da futbolculuğu var. Fenerbahçe’nin de oyuncusuydu, şampiyonluk yaşadı. Önemli hocalarla çalıştı. Fenerbahçe ile adının anılması çok doğal. Çünkü Malatya’yı UEFA’ya taşıdı. Oynattığı futbol büyük beğeni kazandı. Ekibi de çok kaliteli. Hepsi alanında uzman kişiler ve çok büyük katkılar sunuyorlar. Alanyaspor’u da sezon boyunca yarışçı bir takım haline getirirken yine oyunuyla öne çıktı. Hem saha içi hem de saha dışında abi gibi. Genç bir isim ve oyuncuların ne düşünebileceğini iyi biliyor. Tabii ki onun adına bir şey demem doğru olmaz. Kararı kendi verecektir ama bence kesinlikle büyük takımlara gidebilir."



"Alanyaspor benim için çok iyi oldu"

"Alanyaspor camiası ve futbolcu grubu, hoca ekibi olarak iyi bir birliktelik yakaladık. 4’te 4 başlangıcımız oldu. İkinci yarıya da iyi başladık, bende oynadıkça açıldım. Bir futbolcu oynamazsa kendini geliştiremez. Tempom da kuvvetim de yerine geldi. Özgüven kazandım. Benim için en sevindirici nokta ilk 11'de başladığım 12 maçın 9’unu kazandık, hiç yenilmedik. Takıma ciddi katkı sağladım. Kupada da devam ediyoruz. Yarı final ilk maçını kazandık. Final için avantajlıyız. Çok iyi bir seçim oldu benim için. Geçen sene Seri A’daydım. Herkes dönmemi ve kendimi kanıtlamamı istedi. Alanyaspor benim için çok iyi oldu. Erol hoca da benden beklentilerini aktardı. 'Salih neden oynamıyor' algılarını bu sezon kırdım, 25 maça çıktım. Gol ve asistlerim oldu. Veriler elime geliyor, top kazanıyorum, koşu mesafelerim yüksek. Çok mutluyum."