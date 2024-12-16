Salih Uçan, Beşiktaş'ta yaşananlara isyan etti: "Çok şeye şahit olduk"

Salih Uçan, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'ın içinde yaşananlara isyan etti.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti

Adana Demispor bu sezon ilk galibiyetini aldı

Salih Uçan hayal kırıklığını anlattı

NE OLDU? Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına misafir olurken karşılaşma 2-1 Adana Demirspor üstünlüğüyle sonuçlandı. Puan silme cezası nedeniyle eksiye düşen Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlıların oyuncusu Salih Uçan maçın ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta yaşanan olumsuzlukları eleştirdi ve sezon sonunu işaret etti.

NE SÖYLENDİ? Adana Demirspor maçının ardından konuşan Beşiktaşlı Salih Uçan şunları söyledi: "Değerlendirilecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazanıyoruz. Mücadele etmemiz gerektiğini burada biliyoruz. Ama edemiyoruz. Söylenmesi gereken şeyler var ama henüz erken. Söylenecek şeyler sezon sonu söylenir. Yaşananlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama, biz de içeriden bir şeylere şahit oluyoruz. Artık üzgünüm felan demek istemiyorum. Bu hayal kırıklığı. Camiam adına şu durumlar çok üzücü."

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın görevinden alınmasıyla başlayan süreçte önce başkan Hasan Arat istifa etmiş ardından teknik direktör van Bronckhorst ile yollar ayrılmıştı. Sezona iyi başlarken üst üste kötü sonuçlara mahkum kalan Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet elde etti.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 21 Aralık'ta Alanyaspor'a karşı oynayacak. Siyah-beyazlılarda gündem başkanlık seçimleri. Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel ile birlikte Serdal Adalı da başkanlık yarışına girecek.