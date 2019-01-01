Salih Uçan Alanyaspor'da!
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, serbest durumda olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Hoş geldin Salih Uçan!— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 10, 2019
Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.#Alanyaspor @salihucan48 pic.twitter.com/Ioj8khuhTS
Son olarak İtalya'nın Empoli takımında oynayan Salih, geçen sezon çıktığı 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.