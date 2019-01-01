Alanyaspor

Salih Uçan Alanyaspor'da!

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Aytemiz Alanyaspor, bonservisi elinde bulunan Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, serbest durumda olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son olarak İtalya'nın Empoli takımında oynayan Salih, geçen sezon çıktığı 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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