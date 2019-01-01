Salih Uçan: Aceleci davranmak istemiyorum

Bonservisi elinde olan Salih Uçan, gelecek tekliflere göre kararını vereceğini söyledi.

ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan, gelecek teklifleri bekliyor.

Fanatik Gazetesine konuşan Salih, transferi ve eski takım arkadaşı Zajc ile ilgili yorumlarda bulundu.

25 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Yurt içi ve yurt dışı teklifler var"

"Şu an serbest bir oyuncuyum. Aceleci davranmak istemiyorum. Transfer olacağım takımın hocası ve onun benimle ilgili projesi benim için önemli. Gerek yurt içinden gerek de yurt dışından transfer teklifleri var. Bekleyip göreceğiz.

"Az oynadığım için çalışmıyor algısı oluştu"

"Fizik yapımla alakalı diye düşünüyorum. 17 yaşında Bucaspor ile 1. Lig’de top oynarken veya 18 yaşında ’ye transfer olduğumda böyle haberler hiç çıkmıyordu. Fenerbahçe’deki 2. sezonumda bu haberler başladı. Nereden çıktığını inanın bilmiyorum. Sonrasında ’ya transfer oldum. Orada çok iyi bir oyuncu grubu vardı. Az forma şansı bulduğum için bu da oynamıyor veya çalışmıyor algısını güçlendirmiş olabilir. Ancak bu noktada iyi çalıştığıma dair eski hocalarım Luciano Spalletti ve Rudi Garcia’nın da açıklamaları vardı."

"Zajc Fenerbahçe'ye katkı sağlar"

"Zajc genç ve yetenekli bir futbolcu. Top kontrolü ve şutları çok iyi. Saha dışında da kişiliği oturmuş, yardımsever bir insan. Ayrıca çok çalışkan. Bana göre Fenerbahçe’ye yeni sezonda çok daha fazla katkı sağlayacaktır."