Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Altınordu forması giyen Atakan Gündüz ile Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren , ekiplerinden forması giyen Atakan Gündüz ile Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada her iki oyuncuyla da 3'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Oyuncular için imza töreni düzenlendi.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ertürk’ün katılımıyla Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde her iki oyuncu da üçer yıllık sözleşmeye imza attı.

Ömer Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada, geleceğe yönelik çok önemli iki ismin transfer edildiğini belirterek, “Kulübümüzün gençlik politikası doğrultusunda Atakan ve Salih’i kadromuza kattık. Genç yaşta olmalarına rağmen kalitelerini ortaya koyan her iki oyuncuya da güvenimiz sonsuz. Çok uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edeceklerine eminiz. Genç kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

18 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Gündüz Trabzonspor’a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Trabzonspor’da olduğum için gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

2002 doğumlu hücum oyuncusu Salih Kavrazlı ise kulübümüze uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirterek, “Trabzonspor’a transfer olarak büyük bir iş başardığımı düşünüyorum. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem” diye konuştu.