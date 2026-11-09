Salem el-Devseri, Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü yarışıyla ilgili beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Medya mensubu ve Asya futbolu uzmanı Bedr Bel-Abeyd, adayların nihai sıralamasını açıklayarak Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanını üçüncü sıraya yerleştirdi.

"Dorina Gayr" programında yer alan Bel-Abeyd, ödülün sonuçlarına ilişkin bilgilerinden söz ederek Firas el-Bureykan'ın birinci sırada geldiğini, ikinci sırada yer alan İranlı Alireza Beiranvand'ın önüne geçtiğini belirtti; Salem el-Devseri ise üçüncü sırayla yetindi.

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Resmi olarak doğrulanması halinde bu sıralama, kıtasal ödül için verilen mücadelede dikkat çekici bir gelişmeyi temsil ediyor; özellikle de Salem, daha önce 2022 ve 2025 yıllarında olmak üzere ödülü iki kez kazanmasının ardından sicilin yeni bir başarı eklemeyi umuyordu ve ödülü üç kez kazanan ilk futbolcu olmak için yarışıyordu.

Bel-Abeyd'in açıkladıklarına rağmen, kazananların resmi olarak duyurulması ödülü kimin alacağını belirlemede belirleyici unsur olmaya devam ediyor; zira tüm gözler, yarışmanın nihai sonucunu öğrenmek için Asya Futbol Konfederasyonu'nun ödül törenine çevrilmiş durumda.

Salem el-Devseri'nin son yıllarda Asya futbolundaki konumu göz önüne alındığında sürprizin önemi daha da artıyor; zira kıtasal düzeyde en öne çıkan Suudi isimlerinden biri haline geldi ve kısa bir süre içinde ödülü iki kez kazanmayı başardı.

Üçüncü kez aday gösterilmesi, tarihi bir rekora ulaşma umutlarını güçlendiriyordu; ancak Bel-Abeyd'in açıkladığı bilgiler, sonuçların resmi olarak doğrulanması beklenirken yarışın farklı bir şekilde sonuçlanmasına kapı aralıyor.