Hilal Teknik Direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Arabistan Ligi'nin 10. hafta maçları kapsamında oynanacak Hazm karşılaşmasına takımının hazır olduğunu belirterek, teknik gelişimin sürdürülmesinin ve hücum etkinliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı; Salem Al Dawsari'nin maçta forma giyip giymeyeceği konusu ise netleşmedi.

Inzaghi, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Hazm'ın özel bir takım olduğunu ve son maçında mağlup olmasına rağmen güçlü bir performans sergilediğini söyleyerek, her maça iyi hazırlanmanın ve Hilal'in performansını maç maç geliştirmek için çalışmanın gerekliliğini dile getirdi.

İtalyan teknik adam, her biri 3'ten fazla gol kaydeden 6 futbolcunun bulunması nedeniyle takımının elindeki çok sayıda hücum çözümüne de değinerek, Hilal'in gerek forvetler gerek orta saha oyuncuları aracılığıyla fileleri havalandırmak için çeşitli seçeneklere sahip olduğunu belirtti.

Inzaghi şöyle devam etti: "Gol atmak için elimizde pek çok araç var; bunlar hem forvetler hem de orta saha oyuncuları. Herkesin gol atabilir hale gelmesi için çalışıyoruz." İtalyan çalıştırıcı, teknik ekibin mevcut imkânları değerlendirmeye ve takımın hücum etkinliğini artırmaya çalıştığını vurguladı.

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Inzaghi, duran toplarda Hilal'in önünde duran seçeneklerin çeşitliliğine işaret ederek, Portekizli Ruben Neves'in bu görevi üstlenen oyunculardan biri olduğunu kaydetti; bu durum, takımın farklı hücum durumlarında başvurduğu çözümlerin çokluğunu yansıtıyor.

Hilal'in teknik direktörü, takımının performansında birçok olumlu yön bulunduğunu vurgulayarak, daha fazla gelişim sağlamak ve taraftarların beklentilerini karşılamak için her gün çalışmaların sürdüğünü, bu süreçte her karşılaşmaya iyi hazırlanmaya ve teknik yönleri iyileştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Salem Al Dawsari'nin durumuna ilişkin olarak Inzaghi, oyuncunun bir önceki kez hazır olduğunu, ancak ardından sakatlanarak İttihad ve Sadd maçlarında forma giyemediğini açıkladı ve Salem ile takımın diğer oyuncularının şu anda yüksek bir hazırlık seviyesinde olduğunu ifade etti.

İtalyan teknik adam, Hilal'in kaptanının Hazm karşısında oynayıp oynamayacağına dair nihai kararın, oyuncunun durumunun ve maça çıkabilme kapasitesinin görülmesinin ardından, bugünkü antrenman sonrasında verileceğini sözlerine ekledi.

Inzaghi, görev ve hücum bölgelerinin dağılımı hakkında da konuşarak, takımın katkı sunabilecek bir grup oyuncuya sahip olması nedeniyle bu konunun maçtan maça değerlendirileceğini belirtti. Bu oyuncular arasında Salem Al Dawsari, Hollandalı Summerville ve Brezilyalı Martinelli yer alıyor.

Ayrıca Sultan Mandash ve Nawaf Al Habashi gibi başka özel seçeneklerin de bulunduğunu belirten Inzaghi, teknik ekibin maçlarda rotasyon politikasına başvuracağını ve böylece her karşılaşmanın gereksinimlerine göre oyuncuların imkânlarından yararlanılacağını vurguladı.



