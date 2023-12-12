Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in ilk isteği ortaya çıktı

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, saldırıya uğradıktan sonra ilk isteğini paylaştı.

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, suratına başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler aldı.

Yaşanan iğrenç olayın ardından hastaneye kaldırılan Meler, acil bir şekilde müşahede altını alındı.

Sol gözünde şişlik ve köprücük kemiğinde kırık meydana gelen Halil Umut Meler'in beyninde ya da gözünde hiçbir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Haberin devamı aşağıda

Faruk Koca suçlamaları kabul etmedi:

'Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim.'

Bebeğini görebilmek için İzmir'e gitmek istedi

10 gün önce ikinci kez baba olduğu öğrenilen Umut Meler, bebeğini görebilmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakledilmek istediğini söylemiş.