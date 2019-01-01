Sala'nın bonservisini ödemeyen Cardiff'e ceza kapıda

21 Ocak 2019'da hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın transfer ücretini ödemeyen Cardiff City, 3 yıllık transfer yasağı ile karşı karşıya.

2018-19 sezonunun ara transfer döneminde 'tan 'e transfer olan Emiliano Sala, 'e giderken yaşadağı uçak kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Ancak Cardiff City ve Nantes, transferin finansal kısmı konusunda ortak bir karar alamadılar. Bu sebeple vaka, FIFA'nın Oyuncu Durum Komitesi'ne taşındı.

30 Eylül 2019'da FIFA'dan yapılan açıklamayla Cardiff'e, Sala'nın transfer ücretinin ilk taksidi olan 6 milyon euro'nun ödemesi kararı iletildi.

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Kararı takiben Cardiff City'nin 45 gün içinde Nantes'a gerekli ödemeyi yapması gerekiyor. Aksi taktirde Cardiff, 3 dönem üst üste transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

Cardiff yönetimi ise Sala'nın ölümünün yol açtığı 15 milyon sterlin transfer ücretinin yanı sıra 1.8 milyon sterlin tutarındaki koşullu bonus ikramiyesi zararından Nantes kulübünün sorumlu olduğunu iddia ediyor:

İngiliz ekibi, ruhsatsız bir uçak kiralayarak ve oyuncunun 19 Ocak 2019 tarihli uçuşu için lisanssız ve deneyimsiz bir pilotu çalıştırarak, oyuncunun menajeri Willie McKay ve şirketinin büyük bir başarısızlığa uğradığını belirtti. Bu ihmalin, oyuncunun içinde bulunan uçağın düşmesine sebep olduğunu öne süren Cardiff, uçuş operasyonlarına katılan kişilerin kulübün uğradığı zarardan doğrudan sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.