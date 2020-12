Salah'tan transfer açıklaması: "Her şey Liverpool'a bağlı"

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, Liverpool'da kalmak istediğini ama buna kulübün karar vereceğini söyledi.

’un Mısırlı oyuncusu Mohamed Salah, İspanyol gazetesi AS için bir röportaj verdi.

İngiliz ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Mısırlı, bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını söyledi. Sezona iyi başladıklarını ifade eden Salah, gol krallığı yarışı için ise benzer cümleler kullanmakten çekindi. Daha önce 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Premier Lig’de iki kez gol krallığı sevinci yaşayan Salah, “Bunu şu anda söylemek istemiyorum. Elbette, takımın kazanmasına yardımcı olmak için her zaman gol atmaya çalışırım. Ve dediği gibi üçüncü kez gol kralı olma şansım çok yüksek. Ancak en önemli şey takımla birlikte harika bir kupa kazanmaktır” dedi.

Salah, Liverpool forması altında oynadığı Şampiyonlar Ligi finallerinden de bahsetti. 2018'deki ilk finalinde kaptanı Sergio Ramos tarafından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mısırlı golcü, “Bence bir oyuncunun başına gelen hayal kırıklıkları sizi gelecek için daha güçlü kılar. O sakatlık ve maç benim için kapalı bir konu, artık düşünmüyorum” dedi.

İlk Şampiyonlar Ligi finalinde bir İspanyol takımına yenilen Salah, ertesi sene kupayı bu sefer İspanya’da Wanda Metropolitano’da kazanmıştı. Finalde bir de gol kaydeden yıldız oyuncu o geceyi “İnanılmaz bir duygu. Hayatımın en önemli anlarından biridir” sözleriyle tanımladı. Salah, geçen sezon aynı stadyumda elendikleri ’e karşı ise bir intikam beslemediğini ve bu sezon hedefe ulaşmak için maç maç ilerleyeceklerini söyledi.

Salah, Liverpool’daki geleceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi. Liverpool’da dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki forvet, “Şu anda her şey kulübün elinde. Elbette burada kalıp rekorlar kırmak ve kulüp tarihine geçmek istiyorum ama buna kulüp karar verecek” dedi.

Bir dönem 'de oynayan ve orada Jose Mourinho ile çalışan Mısırlı golcü, şimdi ’ı çalıştıran Portekizli için de “Onunla daha önce de çalıştım, o harika bir koç. Oyuncuların şu anda oldukları yerde olmalarına çok yardımcı oldu. Çok iyi bir vizyona sahip. Eminim iyi bir iş çıkarırlar” ifadelerini kullandı.

Çocukluğunda bugünlere gelebileceğini tahmin etmediğini söyleyen başarılı oyuncu, “Ben adım adım gidiyorum. ’dayken amacım Avrupa'da oynamaktı. Sonra 'e gittim ve ‘Daha büyük bir kulüpte olmak istiyorum’ dedim. Basel'e gittiğimde tarihinin en iyi oyuncusu olmak istedim. Sonra bir adım daha attım, sonra başka bir adım daha… Sanırım zor bir dönemdi ama beni güçlendirdi” dedi.

Salah başarılı olmak için bir futbolcunun birçok şeyi feda etmesi gerektiğini ve tüm hayatını futbola adamak zorunda olduğunu belirtti. Salah, “Sanırım Mısır’da artık herkes oğlunun futbolcu olmasını istiyor. Ama her zaman başka bir seçenek vardır. Doktor olmak veya her ne olmak istiyorsan, onu daha üst düzeyde de olabilirsin. İyi olabileceğin pek çok şey var. Ama evet, benim gençken hayalim buydu, sadece futbolcu olmak istedim. Ve dünyanın her yerinde, Mısır ve Afrika'daki bütün çocuklar futbol oynamayı seviyor” dedi.

2017 yılında 'dan Liverpool'a transfer olan Salah'ın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Mısırlı oyuncu, İngiliz ekibinde şu ana kadar 174 maça çıktı ve 109 gol kaydetti.