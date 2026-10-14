Paris Saint-Germain'in sağ kanat beki Faslı Achraf Hakimi, ülkesinin federasyon başkanı ve çok sayıda Avrupa kulübünün eski yıldızı olan Kamerunlu efsane Samuel Eto'o'yu, dikkat çekici bir Afrika listesinde geride bıraktı.

Alışıldığı üzere Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, bugün çarşamba akşamı "Etihad" Stadyumu'nda oynanacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasının zirve karşılaşması olan Manchester City maçının ilk 11'inde Hakimi'ye güvenmeye karar verdi.

Hakimi böylece forma giydiği tüm kulüplerle (Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milan ve Paris Saint-Germain) birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 79. maçına çıkmış oldu.

"Stats du Foot" ağının istatistiklerine göre Hakimi, turnuvada 78 maça çıkan Eto'o'nun rakamını aşarak Avrupa kupasında en fazla maç oynayan Afrikalı futbolcular listesinde tek başına üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin zirvesinde ise Liverpool'un eski, Türkiye'den Trabzonspor'un ise mevcut yıldızı Mısırlı Muhammed Salah, büyük bölümü Liverpool formasıyla olmak üzere 98 maçla yer alıyor.

Hakimi'nin, listede ikinci sırada bulunan Fildişi Sahilli efsane Didier Drogba'nın rakamına ulaşmak için 13 maça daha ihtiyacı var.