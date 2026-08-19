Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez, geleceğine karar verdi. Al Diriyah kulübünün oyuncuyu bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için anlaşmaya varmasının ardından, futbolcu böylece Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olmaktan uzaklaşmış oldu.

Nunez, son günlerde Trabzonspor'a transfer olmakla anılıyordu. Bu transfer, oyuncuyu Liverpool'daki eski takım arkadaşı Muhammed Salah ile yeniden bir araya getirecekti; zira ikili, Liverpool formasıyla yıllarca birlikte oynamıştı.





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Ancak güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano tartışmaya nokta koyarak, "X" platformundaki hesabı üzerinden Nunez'in Suudi ekibine transferi konusunda Al Hilal ile Al Diriyah arasında sözlü bir anlaşma bulunduğunu doğruladı.

Romano, Nunez'in Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Al Diriyah'a katılacağını, kiralık süresi boyunca maaşının üstlenileceğini, ancak mevcut anlaşmanın oyuncunun bonservisini kesin olarak satın almaya imkân tanıyan bir madde içermediğini belirtti.

İtalyan gazeteci, transferin hâlâ sözleşmelerin imzalanmasına ihtiyaç duyduğunu, ancak taraflar arasında anlaşmanın fiilen sağlandığını, ayrıca resmi transferin tamamlanması öncesinde oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesi için hazırlıkların şu anda yapıldığını ifade etti.









Böylece Trabzonspor'un Nunez'i kadrosuna katma umutları büyük bir darbe almış oldu. Özellikle bu transfer, kulüp taraftarlarına Uruguaylı forveti yeniden Muhammed Salah ile birlikte görme fırsatı verecekti; ancak oyuncu sonunda Al Diriyah forması altında Suudi Ligi'ndeki yolculuğunu sürdürmeye karar verdi.

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