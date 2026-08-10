Bir Türk raporu, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin yarattığı büyük etkiye dikkat çekerek, transferin yalnızca Türkiye içinde ilgi uyandırmakla kalmadığını, aynı zamanda Mısırlı yıldızın sosyal medya platformlarındaki taraftar kitlesini yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

"61 Saat" gazetesi, Salah'ın çeşitli sosyal medya platformlarında toplam 106 milyon takipçisiyle, dünyada en çok takip edilen futbolcular listesinde yedinci sırada yer aldığını aktardı.

Listenin başında ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo bulunuyor. Toplam takipçi sayısı 964 milyona ulaşan Ronaldo, en yakın rakiplerine büyük fark atarak zirvede oturuyor. Onu 633 milyon takipçiyle Arjantinli Lionel Messi izliyor.

Brezilyalı Neymar 398 milyon takipçiyle üçüncü sırada gelirken, Fransız Kylian Mbappé 178 milyonla dördüncü sırada yer alıyor.

Listede ayrıca Al Hilal oyuncusu Fransız Karim Benzema 139 milyon takipçiyle beşinci, Norveçli Erling Haaland 115 milyonla altıncı sırada yer aldı; ardından yedinci sıradaki Muhammed Salah geliyor.

Kolombiyalı James Rodríguez 100 milyon takipçiyle sekizinci sırada geldi, onu 95 milyonla Fransız Paul Pogba izledi. İlk on listesini ise 91 milyon takipçiyle Brezilyalı Vinícius Júnior tamamladı.

Salah, Trabzonspor'un değerini yükseltiyor

Türk gazetesi, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin, Mısırlı oyuncunun özellikle Arap bölgesinde ve Avrupa'da sahip olduğu büyük popülerlik göz önüne alındığında, kulübe küresel yaygınlık açısından muazzam bir ivme kazandırdığına dikkat çekti.

Transfer, Türk kulübünün küresel varlığını güçlendirebilecek en dikkat çekici hamlelerden biri olarak görülüyor; zira Salah'ın etkisi yalnızca sahadaki teknik boyutla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda kulübün sosyal medya platformlarındaki pazarlama ve taraftar değerine de uzanıyor.

Ayrıca oku:

Mısır ve Fas ön planda: Gelecek Afrika turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı