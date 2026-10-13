Trabzon'da artık yalnızca iyi bir başlangıçtan değil, her Mısırlının hayranlık duyduğu bir ismi taşıyan yeni bir gol makinesinden söz ediliyor. Tüm gözler, birkaç hafta içinde Trabzonspor taraftarının idolü haline gelen Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a çevrildi. Salah, bordo-mavili formayla Avrupa'daki ilk gollerini Finlandiya temsilcisi Kuopion Palloseura karşısında atmak gibi yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

34 yaşındaki Salah, bu maça 7 golle Süper Lig gol krallığı yarışının zirvesinde yer alarak çıkıyor; kimsenin beklemediği bir füze gibi başlangıç yaptı. Mısırlı yıldız, yalnızca ilk yedi hafta içinde Trabzonspor'un attığı 16 golün 10'una doğrudan katkı sağladı; 7 gol kaydetti ve 3 gole asist yaptı. Böylece takımın hücum hattındaki en tehlikeli silah haline geldi.

Türk basınından "61saat" sitesine göre Kuopion Palloseura maçı Salah için özel bir önem taşıyor; zira bu, Trabzonspor formasıyla çıkacağı üçüncü Avrupa karşılaşması olacak. Salah daha önce Avrupa Ligi play-off turunda Macar ekibi Ferencvaros'a karşı oynanan iki maçta forma giymiş, kendi sahalarında 1-0 kaybedilen ilk maçta 90 dakikanın tamamını oynamış, deplasmanda 4-0'lık ağır bir yenilgiyle sonuçlanan rövanşta ise 64 dakika sahada kalmıştı.

Salah'ın sahip olduğu büyük Avrupa tecrübesine rağmen (kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol, ön eleme turlarında 4 gol ve Avrupa Ligi'nde 10 gol kaydetti) Trabzonspor formasıyla kıtasal arenadaki ilk golünü hâlâ arıyor.

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Salah'ın takımla gol yolculuğu yedek kulübesinden başlamıştı; ilk olarak Kasımpaşa maçının 58. dakikasında oyuna girdi, ardından ilk 11'de başladığı Başakşehir maçında patlama yaparak attığı iki golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Ağları sarsma alışkanlığını Amedspor karşısında sürdürdü, daha sonra Gençlerbirliği karşısında penaltıdan bulduğu golle sayısını 4'e yükseltti ve Galatasaray derbisinde attığı tarihi hat-trick ile zirveye ulaştı. Böylece 7 golle Amedspor oyuncusu Urban ile gol krallığı yarışının liderliğini paylaştı.

Bu parlak çıkış dünya basınında da karşılık buldu. El Cezire kanalı özel bir rapor hazırlayarak Salah'ın ligdeki ilk 7 maçında 10 gole doğrudan katkı sağlayarak bir rekor kırdığını vurguladı. İngiliz "Liverpool Echo" gazetesi de onun dikkat çeken performansına yer verdi; Galatasaray derbisinde 3 gol atıp 1 asist yapmasının yanı sıra deplasmandaki Samsunspor maçında takım arkadaşı Francolino'nun golüne asist yaptığını belirtti.

Takım bazında ise rakamlar, Trabzonspor'un bu sezon ilginç bir gol tablosu ortaya koyduğunu gösterdi. Takım, gollerinin %75'ini ilk yarıda kaydetti; 16 golün 12'si ilk yarıda geldi. Bunların 5'i ilk 15 dakikada, 2'si 16 ile 30. dakikalar arasında, 5'i ise 31 ile 45. dakikalar arasında atıldı. Maç başına gol ortalaması 2,29 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık takım, 46 ile 60. dakikalar arasında hiç gol atmadı; 61 ile 75. dakikalar arasında yalnızca 2, uzatma dakikalarında da 2 gol kaydetti.

Trabzonspor'un parlak performansı yalnızca hücumla sınırlı kalmadı, savunma tarafına da yansıdı. Takım 7 maçta sadece 5 gol yedi; bunların 3'ü ilk yarıda, 2'si ikinci yarıda geldi. Bu durum, savunma hattındaki büyük uyumu ve bu defansif sağlamlıkta belirleyici bir rol oynayan kaleci Onana'nın dikkat çeken formunu yansıtıyor.







