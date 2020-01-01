"Salah, Real Madrid'den teklif almıştı"

Mısır Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenöründen flaş bir açıklama geldi...

Milli Takımı'nda Hector Cuper ve Javier Aguirre dönemlerinde teknik ekipte yer alan antrenörlerden Hani Ramzy, 'un yıldızı Mohamed Salah'ın daha önceden Real Madrid'den teklif aldığını söyledi.

Bilindiği üzer Mısırlı yıldızın adı son dönemlerde sıkça ile anılıyordu.

OnTimes Sports'a açıklamalarda bulunan Ramzy, "2018 yılının Mart ayında İsviçre'de yaptığımız milli takım kampında Salah ile konuşuyordum. Kendisi bana Real Madrid'den çok iyi bir teklif aldığını söyledi. Benim ve Hector Cuper'in fikrini aldı ve daha sonra Liverpool'da mutlu olduğu için orada kalmaya karar verdi." dedi.

Daha fazla takım

Hani Ramzy, Salah'ın Mısır ile 2006, 2008 ve 2010'da olduğu gibi üç kere üst üste AFCON şampiyonluğu yaşamayı hedeflediğini anlattığını da sözlerine ekledi.