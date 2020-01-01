Salah, Liverpool'un sezon öncesi kampını kaçırabilir

Mısır 23 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Shawky Gharib, yıldız oyuncuyu Olimpiyat Oyunları için çağırmayı düşündüklerini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol müsabakaları 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Turnuvaya katılan 14 takımdan biri olan 'da 'un yıldızı Mohamed Salah'ı kadroya dahil etme planları yapılıyor.

FIFA kurallarına göre Olimpiyar Oyunları'na katılacak takımlar, kadrolarında 1 Ocak 1997 tarihinden önce doğmuş 3 oyuncu bulundurabiliyor.

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ON Sport'a konuşan Afrika temsilcisinin teknik direktörü Shawky Gharib "Salah dünyadaki en iyi üç oyuncudan biri. Olimpik milli takımın teknik kadrosundan hiç kimse Salah'la bu konu hakkında konuşmadı. Dürüst olmak gerekirse Salah'ın bize katılması zor gözüküyor. Eğer kabul ederse, Liverpool'u ikna etmek için uğraşması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada henüz verilmiş bir kararın olmadığını belirtti.

Mohamed Salah, milli takıma gitmeyi kabul ettiği takdirde Liverpool'un sezon öncesi çalışmalarını kaçıracak ve 8 Ağustos'ta başlayacak İngiltere Premier Lig'in 2020-21 sezonuna yetişemeyecek.