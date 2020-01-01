ÖZEL HABER: Salah'a zamlı tarife

Liverpool yönetimi Mısırlı yıldızın 2023'te bitecek sözleşmesini iyileştirerek uzatmayı planlıyor.

yönetimi son günlerde mutsuz olduğu yönünde haberler çıkan Mohamed Salah'ı takımda tutmak için kolları sıvadı.

Goal.com İngiltere'nin kaynaklarına göre yönetim, 2023'te sözleşmesi bitecek Mısırlı yıldızın maaşına zam yapmayı planlıyor. , ve Real Madrid'in durumunu beklediği Salah'ın yeni sözleşme teklifine vereceği yanıt önümüzdeki günlerde belli olacak.

Midtjylland ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kaptan yapılmamasını eleştiren Salah, ile oynanan lig maçında kulübeye çekilmişti. Salah'ın milli takımdan eski takım arkadaşı Mohamed Aboutrika da oyuncunun Liverpool'da mutsuz olduğunu ifade etmişti.

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2017 yazında 'dan 40 milyon avro karşılığında transfer edilen Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 173 maçta 110 gol atarak rekorlara imza atmıştı.