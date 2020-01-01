"Salah Liverpool'da mutsuz!"

Kırmızılar'ın Mısırlı yıldızının milli takımdan eski takım arkadaşı, oyuncunun mutsuz olduğunu iddia etti.

Premier Lig ekiplerinden 'un yıldız forveti Mohamed Salah'ın takım içi bazı sorunlar nedeniyle mutsuz olduğu iddia edildi.

Mısırlı yıldızın milli takımdan eski takım arkadaşı Mohamed Aboutrika, yorumculuk yaptığı beINSports kanalında, Salah'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Midtjylland maçında kaptan yapılmamasına içerlediğini söyledi. Salah'la bu maçtan sonra telefonda görüştüğünü söyleyen Aboutrika, "Salah'ın Liverpool'da mutlu olmadığını biliyorum. Nedenlerini bana söyledi ancak bunların sır olarak kalmasını istiyor ve kamuoyu önünde tartışmak istemiyor. Ayrıca bu durumun performansını etkilemesine de izin vermeyecektir" şeklinde konuştu.

Daha önce bir İspanyol gazetesine verdiği röportajda kaptanlık durumundan şikayetçi olduğunu dile getiren Salah, Real Madrid ve 'ya duyduğu hayranlığı da ifade etmişti.

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Salah, geçtiğimiz cumartesi günü 7-0 kazandıkları maçına da kulübede başlamış; oyuna girdikten sonra iki gol atmayı başarmıştı.