Mısır Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Ali Maher, bugün cuma akşamı Kahire Uluslararası Stadı'nda iki takımı karşı karşıya getirecek Malavi maçı için Mısır'ın ilk 11'ini açıkladı. Karşılaşma, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine götürecek elemelerin üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak.

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Ali Maher, hücum ağırlıklı bir kadro tercih etti; maçın kontrolünü ele geçirmek ve Malavi savunması üzerinde baştan itibaren baskı kurmak amacıyla ön hatta Muhammed Salah, Ömer Marmuş ve Mahmud Trezeguet üçlüsüne dayanırken, orta sahada Ahmed Seyyid Zizo ve Nasır Maher ile hücum hareketlerini destekledi.

Maç, Kahire saatiyle 21.00'de, Mekke-i Mükerreme saatiyle 22.00'de başlayacak. Bu, görevi mevcut Mısır kampının başlamasına 48 saatten az bir süre kala devralan Ali Maher liderliğindeki yeni teknik heyetin ilk resmi sınavı olacak.

Mısır Milli Takımı'nın Malavi karşılaşması için kurduğu kadro şöyle:

Kaleci: Mustafa Şubeyr.

Savunma hattı: Muhammed Hani, Rami Rabia, Hüsam Abdülmecid, Ahmed Fettuh.

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Orta saha: Mühennad Laşin, Ahmed Seyyid Zizo, Nasır Maher.

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Hücum hattı: Mahmud Trezeguet, Muhammed Salah, Ömer Marmuş.

Kadro, Ali Maher'in net bir hücum eğilimini yansıtıyor; penetrasyon, fırsat üretme ve gol atma konusunda büyük yeteneklere sahip üç oyuncu olan Salah, Marmuş ve Trezeguet'nin yanı sıra, orta sahadan ileri çıkabilen ve hücum yoğunluğunu artırmaya katkıda bulunabilen Zizo'nun varlığıyla bu ortaya çıkıyor.

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Buna karşılık, orta sahadaki dengeyi sağlama görevini Mühennad Laşin üstlenirken, savunmanın liderliğini Rami Rabia ve Hüsam Abdülmecid, kanatlarda Muhammed Hani ve Ahmed Fettuh'un desteğiyle üstleniyor.

Mısır Milli Takımı'nın elemelerdeki durumu

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Mısır Milli Takımı, maça 4 puanla İkinci Grup'un lideri olarak giriyor. Takım, yolculuğuna ilk hafta Angola ile golsüz berabere kalarak başlamış, ardından ikinci haftada Güney Sudan'ı gol yemeden beş golle geçerek büyük bir galibiyet elde etmişti.

Mısır ve Angola milli takımları puanda eşit, ancak Mısır averajla önde; Malavi Milli Takımı 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan puansız olarak sonuncu sırada bulunuyor.

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Maç, yeni görevinde başarılı bir başlangıç yapmak ve grup liderliğini korumak isteyen Ali Maher için özel bir öneme sahip; özellikle de milli takımın mevcut uluslararası ara döneminde Malavi karşısında peş peşe iki maç oynayacak olması bunu artırıyor.

İki milli takım, elemelerin dördüncü hafta mücadeleleri kapsamında önümüzdeki salı günü Malavi'de yeniden karşılaşacak.

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Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 19 Haziran - 17 Temmuz 2027 tarihleri arasında Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın ev sahipliği yapacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılacak.

Afrika Uluslar Kupası'nı 7 kez kazanarak turnuvayı en çok kazanan ülke rekorunun sahibi olan Mısır Milli Takımı, kıtasal kupayı geri kazanma mücadelesine devam etmek için turu erkenden garantilemeyi hedefliyor.