Salah’ın yerini doldurmak için… Liverpool ile PSG arasında kıyasıya bir mücadele

Liverpool, önümüzdeki yaz transfer döneminde önemli bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için yürütülen görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti.

Kırmızılar, özellikle kanatlarda hücum hattını güçlendirmeye ihtiyaç duyuyor; zira geçen sezonu son yılların en kötü performansıyla tamamlayan Liverpool'dan efsane oyuncu Mohamed Salah'ın ayrılmasıyla bu ihtiyaç daha da acil hale geldi.

Transfer haberleri konusunda uzman gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, Liverpool, Leipzig’in Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande’yi kadrosuna katma çabasında Paris Saint-Germain’i finansal açıdan geride bırakıyor.

Liverpool, 19 yaşındaki oyuncuyu Mohamed Salah’ın ideal halefi olarak seçti.

Leipzig’in son derece yetenekli kanat oyuncusu henüz genç olabilir, ancak bire bir mücadelelerde şimdiden dünyanın en korkulan forvetlerinden biri olarak görülüyor. Bunu, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Fildişi Sahili'nin Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, özellikle de Arsenal'den Piero Hinkapi'yi adeta paramparça ederek gösterdi.

Leipzig, Diomande’yi elinden çıkarmak için 130 milyon avroluk devasa bir bedel talep ediyor.

Ayrıca okuyun: Liverpool mu, PSG mi? Fildişi Sahili teknik direktörü, "Filler"in yıldızı hakkındaki tartışmalara yanıt verdi

Romano, YouTube kanalında şunları ekledi: “Paris’te Bradley Barcola konusunda büyük bir sorun var. Basitçe söylemek gerekirse, Barcola ayrılmadıkça Diomande’nin Paris Saint-Germain’de yeri yok ve şu anda kulüp, çok cazip bir teklif almadıkça Fransız milli oyuncuyu satmaya pek istekli görünmüyor.”

Şöyle vurguladı: “Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında rekabet kızışıyor, ancak Liverpool’un avantajı sadece maddi değil; anladığım kadarıyla, oyuncuyu çekmek için sözleşme açısından Paris Saint-Germain’den daha iyi bir teklif sunmaya hazırlar.”

Ayrıca şunları da belirtti: “Ancak Paris Saint-Germain, Bradley Parkola ile en uygun çözümü bulmayı hâlâ bekliyor. Bu, tekliflerin değerine bağlı. Dolayısıyla uygun bir teklif gelirse, Paris Saint-Germain’in Diomande ile anlaşması daha kolay olabilir.”

Şöyle vurguladı: “Ancak şu anda Liverpool, perde arkasında yoğun çaba sarf ediyor ve Paris Saint-Germain’in ilgisinden haberdar. Ancak Paris Saint-Germain daha düşük bir teklif sunuyor, bu yüzden ne olacağını bekleyip görelim.”

Ayrıca okuyun:

Fas’ın tökezlemesinin ardından ciddi endişeler… Neymar’ın pozisyonu değişecek mi?