Trabzonspor, Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasında bugün pazartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçta Rizespor karşısında 4-3'lük heyecanlı bir geri dönüşe imza attı.

Trabzonspor, Gennaro Borrelli'nin 12 ve 32. dakikalarda kaydettiği gollerle iki farklı geriye düştü, ancak Melih Kabasakal 49. dakikada attığı golle Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın takım arkadaşlarının farkı bire indirdi.

Aral Şimşir 51. dakikada ikinci golü kaydederek Trabzonspor'un skoru eşitlemesini sağladı, ardından Franculino Dju 58. dakikada attığı üçüncü golle geri dönüşü tamamladı.

Rizespor, Kazım Laçi'nin 68. dakikada kaydettiği üçüncü golle maça yeniden tutundu, ancak Franculino Dju maçın normal süresinin bitmesine 7 dakika kala kendisinin ikinci, Trabzonspor'un ise dördüncü golünü attı.

Bu sonuçla Trabzonspor, Türkiye Ligi puan durumunda 19 puanla ikinci sıraya yükselirken, Rizespor 10 puanda kalarak 13. sırada yer aldı.