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imago-sport-1085368440.jpgAnadolu Agency
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Salah'ın katkısıyla: Trabzon, Gaziantep'i çift golle mağlup etti

M. Salah
Trabzonspor - Gaziantep FK
Trabzonspor
Gaziantep FK
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Firavun zirveye yaklaşıyor

Bugün pazar günü oynanan Türkiye Ligi'nin onuncu haftasında, Trabzonspor Gaziantep'i 2-0 mağlup etti.

Trabzon'un ilk golünü ilk yarının son dakikasında Stefan Savic kaydetti; Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın ceza sahası içine kullandığı korner atışını Ernest Muçi kafayla Savic'e aktardı, o da topu ağlara gönderdi.

Ernest Muçi, Trabzon'un ikinci golünü 61. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert bir şutla Gaziantep'in filelerine göndererek attı.

Bu sonuçla Trabzonspor, 22 puanla Türkiye Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi ve lider Galatasaray'ın yalnızca 3 puan gerisinde kaldı.

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Gaziantep ise mağlubiyetin ardından yalnızca 8 puanla 15. sıraya geriledi.

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