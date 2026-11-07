Salah'ın kabusu geri döndü: Forest, City'yi 18 dakikada şoke etti

Manchester City'nin çilesi, Premier Lig'de üst üste üçüncü maçta da sürdü; takım, Nottingham Forest karşısında mücadelenin ilk 18 dakikasında kendini 2-0 geride buldu.

Brezilyalı defans oyuncusu Jair Cunha, maçın gollerini altıncı dakikada açtı; 18 dakika geçtikten sonra ise Liam Delap, Forest'ın ikinci golünü ekleyerek teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı için maçın zorluğunu daha da artırdı.

Bu başlangıç, City'nin Premier Lig geçmişinde dikkat çekici bir anlam taşıyor; zira Opta'ya göre, bu, "Gök Mavililer"in müsabakada bir maçta 2 gol farkla geriye düştüğü en erken an oldu — Kasım 2019'daki Liverpool maçından bu yana; o maçta bu durum 13. dakikada yaşanmıştı.

Liverpool, o maçta City karşısında 2 gol öne geçmişti; altıncı dakikada Fabinho, 13. dakikada ise Muhammed Salah golleri kaydetmişti. Maç 3-1 sona ermiş; 51. dakikada Sadio Mane Liverpool'un üçüncü golünü atmış, 78. dakikada ise Bernardo Silva farkı bir gole indirmişti.

City, bu geceki maçtan önce Premier Lig'deki son iki karşılaşmasını Aston Villa (2-1) ve Brighton (1-0) karşısında kaybetmişti. Takım, puan tablosunda 21 puanla ikinci sırada yer alıyor; bugün Hull City'yi 1-0 yenerek liderliğini pekiştiren ve puanını 27'ye yükselten Arsenal'in gerisinde bulunuyor.

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