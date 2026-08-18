Beşiktaş yaz transfer dönemini henüz kapatmadı. Türk kulübü Mohamed Salah transferinde takılmasının ardından, tamamlanamayan bu transferi telafi edebilecek bir alternatif aramaya başladı; zira Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ın adı, Türk kulübünün Faslı kanat oyuncusunun durumunu ve bu yaz "Santiago Bernabeu"dan ayrılma ihtimalini takip etmesiyle birlikte Beşiktaş'ın önündeki seçenekler arasında yer aldı.

Türk gazetesi Hürriyet'in İspanyol Fichajes sitesine dayandırdığı habere göre, Beşiktaş, daha önce başarılı bir tecrübe yaşadığı Diaz'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen Milan'a katılmak üzere olan oyuncunun durumunu sordu.

Diaz hem kanatta hem de oyun kurucu mevkiinde oynayabiliyor. Bu esneklik, özellikle çok yönlü hücum çözümleri sunacak bir oyuncu arayan kulüp için onu Beşiktaş'ın planına uygun hâle getiriyor.

Diaz'ın Real Madrid'deki geleceğine dair şüpheler, hücum hattındaki rekabetin artması nedeniyle çoğaldı; teknik direktör Jose Mourinho'nun elindeki seçenekler Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve yeni transfer Jan Diomande'nin varlığıyla arttı.

Bu durum, Faslı oyuncuyu daha fazla forma şansı bulmak amacıyla ayrılık tekliflerini değerlendirmeye itebilir. Diaz'ın Milan'da daha önce bir tecrübesi bulunuyor; 2020 ile 2023 yılları arasında bu takımla 124 maça çıktı, 18 gol attı ve 15 asist yaptı.

Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile dikkat çeken bir performans sergiledi; beş maçta forma giyerek dört asist yaptı ve bu sayı, onu Mundial tarihinde Afrikalı oyun kurucular arasında zirveye taşıdı.

Beşiktaş'ın adı Diaz ile birlikte anılsa da, Türk kulübü şimdiye kadar resmi bir teklif sunmadı; aynı kaynağa göre, yeni bir adım atmadan önce oyuncunun Real Madrid'deki durumundaki gelişmeleri izliyor.

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