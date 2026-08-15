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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

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Salah'ın durumu? Trabzon'un Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i açıklandı

Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in ilk haftasında konuk oldukları Kasımpaşa maçının ilk 11'ini açıkladı.

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Trabzonspor'un teknik direktörü, hakem Gorkan Hasova'nın yöneteceği Kasımpaşa maçında, yeni transfer Mısırlı Mohamed Salah'ı yedek kulübesine oturtma kararı aldı.

Gazete Pencere sitesine göre Trabzonspor maça Onana, Savic, Nwakaeme, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskiy, Metehan, Saviolo ve Onuachu'dan oluşan bir kadroyla başlayacak.

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Kasımpaşa ise maça Andreas, Aros, Eli, Yesin, Vinck, Baldursson, Mendes, Diabate, Mortaza, Goven ve Bendizik'ten oluşan bir kadroyla başlayacak.

Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Galatasaray, Süper Lig'e Çorum ile 2-2 berabere kalarak başlamıştı.

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