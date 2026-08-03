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WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images

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Salah'ın ardından: Premier Lig, Liverpool'un diğer kanadının da bileti mi kesecek?

Transfers
Newcastle United - Liverpool
Newcastle United
Liverpool
Premier Lig
Brentford - Tottenham Hotspur
Brentford
Tottenham Hotspur
C. Gakpo
İngiltere
Hollanda

Hollanda'nın yıldızı takımdan ayrılacak mı?

Liverpool'un, hücum hattının en dikkat çekici isimlerinden birini içinde bulunulan yaz transfer döneminde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görülüyor. Zira Hollandalı kanat oyuncusu Cody Gakpo'nun geleceği, Premier Lig'in büyük kulüplerinden birinin ilgi odağı haline geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun X platformundaki hesabından açıkladığına göre, Tottenham Gakpo'yu kadrosuna katmak için hamlelerini yoğunlaştırmayı planlıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin de önümüzdeki dönemde önemli aşamalara girmesi bekleniyor.

Tottenham, Gakpo'yu hücum seçenekleri arasında, hâlâ Londra kulübünün öncelikli hedeflerinden biri olan Brezilyalı Savinho'nun yanında değerlendiriyor. Ancak Hollandalı kanat oyuncusunun transferinin tamamlanması büyük ölçüde Liverpool'un tutumuna ve kulübün belirleyeceği oyuncunun değerine bağlı olacak.

Gakpo, şimdiye kadar Liverpool'da satışa çıkarılan oyuncular listesinde yer almıyor. Bu da onun Liverpool'dan ayrılışını karmaşık hale getirebilir; özellikle oyuncunun geçen sezon takımın kadrosunda temel isimlerden biri olduğu ve düzenli olarak sol kanat mevkisinde görev yaptığı düşünülürse.

Bu haberler, Liverpool'un kanatlarında olası değişiklikler yaşadığı bir dönemde geliyor. Son yıllarda takımın en parlak yıldızlarından biri ve asıl sağ kanat oyuncusu olan Mohamed Salah'ın ayrılışının ardından, Gakpo'nun olası ayrılığı da gerçekleşirse takımın hücum hattı için yeni bir darbe olacak.

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Premier Lig
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Liverpool tek bir sezonda iki temel kanat oyuncusunu kaybederse, kulüp ön hattı yeniden inşa etmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak. Özellikle takımın Salah'ın ayrılığını telafi etme ve yerel ile kıtasal kupalardaki mücadelede hücum gücünü koruma ihtiyacı göz önüne alındığında.

Dolayısıyla Tottenham'ın Gakpo yönündeki hamleleri, Liverpool'un mevcut tutumu oyuncudan vazgeçmeye yönelik net bir niyet olmadığına işaret etse de, önümüzdeki günlerde takip edilmeye değer bir dosyaya dönüşebilir.

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