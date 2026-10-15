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imago-sport-1084568957.jpgAnadolu Agency
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Salah, Avrupa semalarında nadir bir başarıyla süzülüyor

KuPS - Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Konferans Ligi
M. Salah
M. Goetze
C. Gakpo
Türkiye
Mısır

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kulübü Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS ile oynadığı maçta parladı.

Salah, 3. dakikada ilk golün asistini yaptı, ardından 44. dakikada ikinci golü kendi attı ve 55. dakikada oyundan çıkarıldı.

Opta istatistik ağı, Muhammed Salah'ın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarında gol atıp asist yapmayı başaran tarihteki üçüncü oyuncu olduğunu bildirdi.

Opta'nın açıklamasında şöyle denildi: "Bu başarıya ulaşan üç oyuncu Muhammed Salah, Cody Gakpo ve Mario Götze'dir."

Muhammed Salah, kulübü Trabzonspor ile birlikte özel bir dönem yaşıyor; şu anda 7 golle Süper Lig gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

Trabzonspor'un, Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci haftasında önümüzdeki perşembe günü Hearts ile karşılaşacağı hatırlatılmalı.

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