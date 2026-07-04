Salah ağlayarak çöküyor ve herkesi sarsan bir açıklama yapıyor

Mohamed Salah, Avustralya’ya karşı penaltı atışlarında elde edilen tarihi galibiyetin ardından gözyaşlarına boğuldu ve Mısır’ın Dünya Kupası’nda son 16’ya kalarak tarihine yeni bir sayfa yazdığını vurguladı.

Firavunlar’ın kaptanı BBC’ye şunları söyledi: “Bu tarihi bir olay… Maçtan önce oyunculara şöyle demiştim: Bu hayatınızın en önemli maçı, tadını çıkarın ve baskının sizi ele geçirmesine izin vermeyin.”

Salah, üçüncü penaltıyı kışkırtıcı “Panenka” tarzıyla atmasının sırrını da açıkladı. Kaleci Matthew Ryan’ı kandırarak topu kalenin ortasına hafifçe gönderen Salah, “Eğer biri bu şekilde atmak zorundaysa, o kişi benimdir” dedi.

Liverpool yıldızı sözlerine şöyle devam etti: “En tecrübeli olan benim ve onlara güven vermek istedim, ancak kararı son anda verdim.” Ardından da etkileyici bir açıklama yaptı: “Bunun benim için son Dünya Kupası olup olmayacağını bilmiyorum, bu yüzden bu şekilde vurmam gerekiyordu.”

Çeyrek finalde Arjantin ve Lionel Messi ile olası karşılaşma hakkında ise Salah, “Her iki takıma da saygı duymalıyız, ne olacağını göreceğiz” demekle yetindi.