Barcelona kulübü, yarın pazartesi günü İbrahim Diarra, Dani Ávila ve Hafız Gariba'nın tabi tutulacağı tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Zira üç oyuncu da arka adale bölgesinde sorunlar yaşıyor.

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bildirdi. Ayrıca Sport gazetesi, milli takımlara yapılan oyuncu çağrıları ve sakatlıklardan kaynaklanan çok sayıda eksikliğe rağmen Barcelona'nın yedek takımının, şartlar uygun olmamasına karşın Girona B maçını oynamaya zorlanmasının, Katalan kulübünün yedek takımına ağır bir bedel ödettiğini belirtti.

Bu sezon Johan Cruyff Stadı'nda Girona B karşısında (0-1) ilk mağlubiyetini almasının yanı sıra, en endişe verici konu sakatlıklar oldu.

Zira Katalan takımı, Giuliano Belletti'nin yönettiği kadroda halihazırda var olan sorunlara eklenen daha fazla fiziksel sorunla karşı karşıya kaldı.

Özellikle iki durum endişe yaratıyor. Dani Ávila, diz sakatlığından iyileşmesinin ardından iki hafta önce Arenys karşısında (2-1) bu sezonki ilk dakikalarını oynamıştı.

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Daha sonra Manresa maçında dinlendirildi ve mantıklı ve doğal olduğu üzere, sahalara dönüşünün kademeli olması planlanıyordu.

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Ancak şartlar, müsabakanın tek hakiminin kararıyla onu Girona B karşısında ilk on birde oynamaya zorladı ve yalnızca 5 dakika geçtikten sonra sol bacağının arka tarafında bir sızı hissetti. Ağlayarak sahadan ayrılıp soyunma odalarına yöneldi.

Ibrahima Diarra ise maça yedek kulübesinde başladı. Malili oyuncunun daha önce yaşadığı sakatlıklar, kas sakatlığından iyileşmesinin ardından eylül ayı sonunda bu sezonki ilk maçlarını oynamasının, yeni bir ters sakatlanma yaşamadan önce ona son derece ihtiyatlı davranılmasını gerektiriyordu.

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Teknik direktör Belletti, onu Manresa maçında 8 dakika oynattı, ardından takımın geri dönmeye çalışmak zorunda olduğu bir maçın sonucunu tersine çevirme çabasıyla Girona B karşılaşmasının son dakikalarında oyuna sürdü.

Ancak çevresindeki şartlar nedeniyle Barça'nın yorgunluğu ve mümkün olan en yüksek çabayı gösterme zorunluluğu karşısında, Malili oyuncu bir kas yırtığına maruz kaldı ve bu kez de uyluğun arka kas bölgesinde.

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Taraftarların alkışları arasında, hayal kırıklığı ve öfkeden ağlayarak formasını yüzüne örtmüş bir halde sahadan ayrıldı. Takım arkadaşları onu teselli etmek için yanına geldi; hatta rakip takımın bazı oyuncuları da aynısını yaptı. Giuliano Belletti de kenar çizgisinde onu teselli etmek için bekleyerek insani bir jest sergiledi.

Onun durumu, tekrarlayan fiziksel sorunlarından bir türlü kurtulamayan orta saha oyuncusunun sahip olduğu muazzam potansiyel göz önüne alındığında, yedek takım mensupları arasında büyük bir üzüntüye yol açıyor.

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Ayrıca, bunu belirlemeden önce tıbbi tetkiklerin sonuçlarını beklemek gerekse de, sakatlığı eksiklik süresi açısından en uzunu olabilir.

En azından Hafiz Gariba konusunda iyi haberler alınabileceğine dair bir iyimserlik havası hâkim. Stoper maçın tamamını oynamayı başardı, ancak maçın bitiminin ardından sol uyluğunun arka kaslarına sürekli dokunarak sahadan ayrıldı.