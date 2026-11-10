Sakatlıklar mı kazanıyor? Neymar ciddi ciddi emekliliği düşünüyor

Brezilyalı yıldız Neymar Jr'ın geleceği, tekrarlayan sakatlıklar ve alıştığı seviyede oynamaya devam etme kabiliyetini tehdit eden fiziksel zorluklar nedeniyle futbol kariyerine son vermeyi ciddi şekilde düşünmeye başlamasının ardından daha da belirsiz hale geldi.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, 34 yaşındaki Santos oyuncusu, Kings League turnuvasının kenarında Brezilyalı içerik üreticisi Cris Guedes ile yaptığı bir söyleşide, futbolu beklenenden daha erken bir zamanda bırakabileceğine dair ipucu verdi.

Konuşmanın başında Neymar, Kings League turnuvasına katılma isteğini dile getirdi ve 2030 yılına kadar oynamaya devam etmeyi planladığını vurguladı. Ardından Guedes, o zaman futbolu bırakmayı düşünüp düşünmediğini sordu.

İçerik üreticisi, Brezilyalı yıldızı o zaman henüz 39 yaşında olacağına ve sahalarda beş ya da altı yıl daha devam edebileceğine ikna etmeye çalıştı.

Ancak Neymar'ın yanıtı iç açıcı değildi; "Hayır, yapamam, tamam" dedi. Bunun üzerine Guedes, onun oynamasına engel olacak kadar yaşlı olmayacağını yeniden vurguladı.

İşte o anda Neymar, kişisel sıkıntısının bir yönünü ortaya koyarak şunları söyledi: "Benim yerimde olsaydın, anlardın".

Bu açıklamalar, son yıllarda sakatlıkların peşini bırakmaması ve yeşil dikdörtgen içindeki sürekliliğini açıkça etkilemesinin ardından Brezilyalı yıldızın yaşadığı fiziksel sıkıntının boyutunu yansıtıyor.

Görünen o ki Neymar, vücudunun profesyonel kariyerini istediği tarihe kadar sürdürmesi için ona yeterli zamanı vermeyebileceğini fark etmeye başladı. Böylece futbolu bırakma fikri, sahalarda devam etme hayali hâlâ var olsa da, düşüncelerine dayatan ciddi bir ihtimal haline geldi.