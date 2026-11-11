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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Sakatlık şokunun ardından: Manuel Neuer erken mi emekli oluyor?

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Çarşamba günü yayımlanan bir basın raporu, tecrübeli Alman kaleci Manuel Neuer'in son sakatlığının ardından erken emekliliğe yönelmesinin gerçekliğini ortaya koydu.

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Bayern Münih'in kalecisi, Alman Ligi'nde takımının Mainz'a karşı oynadığı maçta, sakatlığından dönüşünün hemen ardından sağ ayağının tendonunda kısmi yırtık yaşadı.

Neuer, ilk yarıyı tamamlayamadı ve yerine Jonas Urbig girmek zorunda kaldı. Ardından kalecinin yaklaşık iki ay boyunca müsabakalardan uzak kalacağı kesinleşti.

Fiziksel durumu öyle endişelere yol açtı ki, Alman basını sözleşmesinin bitimine (Haziran 2027) birkaç ay kala erken emekliliğe ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak "Sky Sport" ağının aktardığına göre, Neuer'in bu seçeneğe yönelmesi olası görünmüyor.

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Ağ, Bayern Münih'in kalecisinin sezonu ve futbol kariyerini planlandığı şekilde bitirmeye niyetli olduğunu doğruladı.

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 Bununla birlikte, kulübü ilk (ya da gereken sıralamaya göre ikinci) kaleci arayışına çoktan başladı ve diğer adayların yanı sıra Oliver Baumann, Bernd Leno ve Loris Karius'u değerlendirmeye aldı.

Neuer zorlu süreci aşma kararlılığını vurguluyor

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Bayern Münih'in kalecisi ve kaptanı Manuel Neuer, Mainz karşısında yaşadığı sakatlığın ardından takımının taraftarlarına coşkulu bir mesaj gönderdi; geleceğine ya da bu sezonun sonunda futbolu bırakmasına ilişkin spekülasyonlara değinmeden, zorlu süreci aşma ve yeniden dönme kararlılığını vurguladı.

Sakatlığın ardından Neuer, "Instagram" hesabından coşkulu bir mesaj paylaşmaya özen gösterdi ve şunları söyledi: "Sakatlık asla uygun bir zamanda gelmez, ama o da oyunun bir parçası. Bu durumu daha önce de yaşadım ve bu kez de üstesinden geleceğim. Bundan sonra tüm odağım iyileşmeye çevrilecek. O zamana kadar da sahada takım arkadaşlarıma elimden gelen her şeyle destek olacağım. Tüm cesaretlendirici sözleriniz için gerçekten minnettarım."

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Neuer, Mainz karşılaşmasında 40 yaş ve 225 günle Bayern Münih forması altında Alman Ligi'nde bir maça çıkan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Tecrübeli Alman kaleci tarih yazıyor

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Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Atletico Madrid karşısında elde ettiği bir rekorla Avrupa kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

İlk on birde yer alan Neuer, Şampiyonlar Ligi tarihindeki 164. maçına çıktı ve 163 maçta kalan eski takım arkadaşı Thomas Müller'i geride bırakarak turnuvada en çok maça çıkan Alman oyuncular listesinin zirvesine tek başına oturdu.

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Bayern kalecisinin başarısı Alman rekorunu kırmakla sınırlı kalmadı; her biri 163 maça sahip olan Lionel Messi ve Thomas Müller'i geçerek turnuva tarihinde en çok maça çıkan oyuncular listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

Böylece Neuer, 183 maçla rekorun sahibi Portekizli Cristiano Ronaldo ve 177 maçla ikinci sırada yer alan İspanyol Iker Casillas'ın ardından, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok forma giyen üçüncü oyuncu oldu.

 

 

Yazan:Abobakr El Mokadem

Kıdemli Editör

2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

Öne çıkan yazılar:

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