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Christian Guinin
Çeviri:

Sakatlık nedeniyle zorunlu ara mı? BVB yıldızı için büyük endişe

Bundesliga
J. Ryerson
UEFA Nations League A
Dortmund
Norveç - Portekiz
Norveç
Portekiz

Portekiz karşısında Norveçli Julian Ryerson oyundan erken çıkmak zorunda kaldı. BVB yıldızını bir ara mı bekliyor?

Pazar akşamı Portekizlilerin 2-1 kazandığı maçta Norveçli sağ bek, 66. dakikada hafif sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Yerine Leo Östigard dahil oldu.

Şu an itibarıyla Ryerson’ın durumunun ne kadar ciddi olduğuna dair daha ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Ancak daha ağır bir sakatlık söz konusuysa 28 yaşındaki oyuncu, İskandinav ekibinin yaklaşan iki Uluslar Ligi maçını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Danimarka’ya karşı alınan açılış galibiyeti ve Portekiz yenilgisinin ardından Norveç, gelecek perşembe Galler karşısına çıkacak. Üç gün sonra pazar günü ise Portekizlilerle rövanş maçına çıkacak.

Ryerson, BVB’de ise bir sonraki cuma günü (9 Ekim) yeniden sahada olmak durumunda kalacak. Borussia Dortmund, Bundesliga’da beşinci hafta açılışında Signal Iduna Park’ta Werder Bremen’i konuk edecek.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Siyah-Sarılılar adına henüz tek bir resmi maçı bile kaçırmadı. Tüm kulvarlarda yedi maçta forma giyen Ryerson, üç asist yaptı. Norveç formasıyla da Uluslar Ligi’ndeki iki karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

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