Paris Saint-Germain'in sakatlıklarla imtihanı sürüyor. Fransız kulübü bugün (cuma), Portekizli bek Nuno Mendes'in cumartesi günü oynanacak Lorient maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Bu haber, zaten birçok as oyuncusundan yoksun olan takım için yeni bir darbe oldu.

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Mendes, Gürcü Khvicha Kvaratskhelia , Fransız Désiré Doué ve Alessandro Longoni'nin de bulunduğu sakatlar listesine katıldı. Kulüp, resmi açıklamasında, oyuncunun sol uyluğunda kas zorlanması yaşadığını ve önlem amacıyla şu anda bireysel bir rehabilitasyon programı uyguladığını bildirdi.

Lorient maçını kaçırması beklense de Portekizli bekin durumuna ilişkin haberler içleri rahatlatacak nitelikte. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan oyuncu, cuma sabahı tek başına antrenman yaptıktan sonra sağlık ekibi tarafından önlem amacıyla takım antrenmanlarından uzak tutuldu.

Mendes'in, Fransa Ligi'ndeki Toulouse maçı öncesinde önümüzdeki hafta takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara dönmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar tamamen iyileşemezse, olası dönüşü 8 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa maçında gerçekleşecek.

Mendes, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıktı ve henüz gole katkı sağlayamadı.

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Öte yandan Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia ve Doué'nin son durumunu da paylaştı. Kulüp, Gürcü oyuncunun tedavi protokolünü sürdürdüğünü, Fransız oyuncunun ise önümüzdeki günlerde ameliyat olmaya hazırlandığını açıkladı. Doué, dizinde çapraz bağ kopması yaşamıştı.

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İkilinin yokluğu, sakatlıkları onları uzun süre sahalardan uzak tutacağı için Parisli ekibin hücum hattına ağır bir darbe vuruyor. Bu durum, kulübün hücumdaki seçenek eksikliğini gidermek amacıyla önümüzdeki devre arası transfer döneminde yeni bir kanat oyuncusu transfer etmek için harekete geçme ihtimalini de gündeme getiriyor.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımı vuran eksiklikleri telafi etmek için bekler Mendes ve Achraf Hakimi'yi hücum bölgelerinde kullanma olasılığından söz etti ve teknik ekibin mevcut kadro içinden çözüm aradığını vurguladı.

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Mundo Deportivo'nun aktardığına göre İspanyol teknik adam, iki bekin hücum pozisyonlarına kaydırılma ihtimaline ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Nuno Mendes daha önce kanatta oynadı, Achraf Hakimi de çoğu zaman hücum görevleri üstleniyor.”

Enrique şöyle devam etti: “Takımı her zaman oyuncu transferine ihtiyaç duymadan geliştirmeye çalışıyoruz, çünkü henüz devre arası transfer dönemine gelmedik.”

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Oyuncularının mevcut koşullarla başa çıkabileceğine güvendiğini vurgulayan Enrique, şunları söyledi: “Biz çözüm üretmeye çalışan bir teknik ekibiz. Sizin şüpheleriniz olabilir, ancak oyuncuların bu tür durumlarla başa çıkabileceğini biliyoruz. Bu çözümlerin işe yarayıp yaramadığına dair cevabı da onlar veriyor.”

Paris Saint-Germain şu anda Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor ve teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde dikkat çekici sonuçlar alan Paris FC'nin 3 puan önünde bulunuyor.