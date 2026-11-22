Hamza Abdelkarim'in nispeten yoğun bir hafta sonu geçirmesi bekleniyordu. Genç oyuncunun dün cumartesi günü teknik direktör Juliano Belletti'nin kadrosuna dahil olarak Barcelona Atlètic formasıyla Dani Jarque Spor Kompleksi'nde Espanyol B'ye karşı oynanacak Katalonya derbisinde yer alması, bugün pazar günü ise A takımla birlikte olması planlanıyordu.

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Takımı vuran sakatlık ve eksiklik dalgası nedeniyle Onstein, Sergi Mayans ve Hafiz Gariba'dan yoksun kalan ekipte, Mısırlı milli oyuncu ile Àlex Campos'un Espanyol B karşısında forma giymesi planlanıyordu.

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Aitona'dan gelen savunma oyuncusu ilk 11'de sahaya çıkarak harika bir performans sergiledi ve 90 dakikanın tamamında forma giydi, ancak Hamza sonunda oynamadı.

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Mısırlı forvet maç kadrosunda yer almadı ve santrforda Ignasi Ker'i ilk 11'de görevlendirmeyi tercih eden Brezilyalı teknik adama herhangi bir katkı sağlayamadı.

Katalan gazetesi "Sport"'un haberine göre Hamza, maçta forma giymesine engel olan bazı fiziksel rahatsızlıklar yaşıyor.

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Bu rahatsızlıklar, ilk etapta, oyuncunun bugün pazar günü Spotify Camp Nou'da Villarreal ile oynanacak LaLiga 13. hafta karşılaşmasında teknik direktör Hans Flick'in kadrosunda yer almasına da izin vermeyecek ya da en azından maçta forma giymesi mümkün olmayacak.

Abdelkarim, Flick'in kadrosunda bulunmayan bir seçenek sunuyor: Sırtı kaleye dönük oynayabilen, iyi tekniğe ve bitiricilik yeteneğine sahip, güçlü fiziğe sahip bir hedef santrfor.

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Ciddi bir durum yok

Sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Hamza yalnızca bu hafta sonunun maçlarını kaçıracak ve kısa süre içinde yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor. Kulüp, bu fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle risk almamayı tercih etti.

Forvet, geçen cuma günü B takımıyla oynanacak cumartesi maçına hazırlanmak ve takım arkadaşlarıyla bazı antrenmanlara katılma ihtimaline karşı Juliano Belletti ile çalışmıştı.

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Hamza bu sezon resmi maçlarda toplam 131 dakika süre aldı. Bunun 12 dakikası A takımda, 74 dakikası B takımında geldi ve bu süre içinde forma giydiği tek maçta bir gol kaydetti. Ayrıca U19 takımında da 45 dakika süre buldu.

1 Ocak 2008 doğumlu Hamza Abdelkarim, Mısır ekibi Al Ahly'nin altyapısında yetişti ve Katar'da düzenlenen 2025 Dünya Kupası'nda Mısır U17 Milli Takımı formasıyla attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti.

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Şubat 2026'da Al Ahly'den kiralık olarak Barcelona'ya transfer olan oyuncu için İspanyol kulübü haziranda satın alma opsiyonunu kullanarak transferi kalıcı hale getirdi.

Çok geçmeden teknik direktör Hans Flick yönetimindeki A takıma yükseltilen Hamza, Barcelona forması giyen ilk Mısırlı oyuncu oldu.