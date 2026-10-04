Sakatlık değil: Önemli bir İspanyol yıldız Hırvatistan maçında yok

İspanya Milli Takımı'nın önemli yıldızlarından birinin, önümüzdeki salı günü UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Hırvatistan maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde son üç haftada kazandığı galibiyetlerle grubunun lideri konumunda bulunuyor ve teknik direktör Luis de la Fuente, galibiyet serisini sürdürmeyi ve puan kaybı yaşamadan devam etmeyi umuyor.

Fabian Ruiz, ilk çocuğunun doğumu nedeniyle İspanya Milli Takımı'nın Oviedo'daki kampından ayrılmış ve dün cumartesi oynanan Çekya maçında forma giyememişti.

"Marca" gazetesi, çocuğun doğumunun ardından orta saha oyuncusunun yeni doğan bebeğiyle ilk günlerinin tadını çıkarmak için Paris'te kalacağını ve Hırvatistan karşılaşmasında takımla birlikte olmayacağını yazdı.

Böylece Luis de la Fuente, Hırvatistan maçı için 24 oyuncuya sahip olacak ve Ferran Torres ile Fabian Ruiz'in yokluğunun sürmesiyle teknik direktör, maç kadrosundan yalnızca bir oyuncuyu çıkaracak.

İspanya, Hırvatistan maçından puan toplamayı başarırsa, matematiksel olarak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmiş olacak.