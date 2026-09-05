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imago-sport-1082168938.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Sakatlığının ardından: Flick, Yamal'ın Valencia maçındaki durumunu netleştirdi

H. Flick
L. Yamal
Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Almanya
İspanya

Alman teknik direktör açık sözlerle konuştu

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal ile ilgili şüpheleri gidererek, İspanyol basınında yer alan olası sakatlık haberlerine rağmen oyuncunun İspanya La Liga'daki Valencia maçına hazır olduğunu doğruladı.

İspanyol basınına göre Yamal, bugün cumartesi günü Barcelona'nın takım antrenmanına katılmadı; bu durum, dördüncü hafta kapsamında yarınki maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphelere yol açtı.

Yamal, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde takımdaki uygun tüm oyuncular antrenmanlarını yaparken spor salonunda kaldı.

Flick, basın toplantısında Yamal'ın durumu sorulduğunda, "Antrenmana geç çıktı, ancak yarınki maça hazır" dedi.

"AS" gazetesinin aktardığına göre, bireysel antrenman yapmasının nedeni hakkında ise şunları ekledi: "Bir darbe (sakatlık) aldı ve daha düşük tempoda çalışması daha iyiydi, ancak yarın oynamak için ideal durumda."

La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Flick, "Bizimle birlikte Valencia'ya gidecek. Konuşacağız ve ilk on birde yer alıp almayacağına karar vereceğiz" diye açıkladı.

Alman teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için evimizdeki ilk maçımızda 90 dakika oynaması önemliydi ve son maçta çok iyi bir performans sergiledi. Dakikalarını yönetebilir."

Barcelona, kazanması halinde La Liga puan tablosunda tek başına liderliğe yükselme şansına sahip; zira 12 puana ulaşacak. Real Madrid ise Real Betis karşısında sezonun ilk yenilgisini 1-0 alarak 9 puanda kaldı.

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